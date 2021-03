Beheerswerken in functie van de Harkwesp

De plaatselijke afdeling van Natuurpunt focust de beheerswerken momenteel op een project rond de zeldzame Harkwesp. “Deze wespensoort staat op de rode lijst en vandaar dat we die extra kansen willen geven hier in het natuurgebied van de Gerheserheide. Twee jaar geleden zijn we gestart met het creëren van een open ruimte en als sluitstuk gaan we een zone gaan afplaggen zodat deze graafwespen kunnen gedijen in het mulle zand. We werken nog even door tot het broedseizoen en dan laten we de natuur hier met rust”, weet conservator Guy Vanzeir. Staf Boons