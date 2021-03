Grotere kans overlijden voor coronapatiënt met ernstig hartfalen

Voor het onderzoek is het ziekteverloop bekeken van ruim 10.000 coronapatiënten die in zestien landen in het ziekenhuis waren opgenomen. Ook zijn de gegevens van coronapatiënten met en zonder hartaandoeningen vergeleken. Daaruit komt naar voren dat de sterfte door corona toeneemt naarmate de leeftijd van de zieke hoger is.

42 procent

Volgens de onderzoekers overlijdt 2 procent van de jongere coronapatiënten tussen de 18 en 25 jaar die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bij de patiënten van 85 jaar en ouder is dit bijna 42 procent. Aangezien patiënten met hart- en vaatziekten vaak ouder zijn en ook andere ziektes hebben, is de sterfte in deze groep ook hoger (30 procent) dan bij mensen zonder hart- en vaatziekten (15 procent).

De onderzoekers zagen geen verschillen in klachten door corona tussen ziekenhuispatiënten met en zonder een hartaandoening. Wel verschilden de klachten per leeftijdsgroep. In de categorie van 45 tot 65 jaar zijn koorts, hoesten en benauwdheid de meest voorkomende klachten. Jongere patiënten hadden vooral te maken met reukverlies.