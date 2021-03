Elisa Borghini schenkt met crowdfunding opgehaalde prijzengeld van Strade Bianche terug aan vrouwenwielrennen

De Italiaanse Elisa Longo Borghini (29) schenkt het prijzengeld dat ze opgehaald heeft voor haar tweede plek in de Strade Bianche aan projecten in het vrouwenwielrennen. Dat maakte ze bekend naar aanleiding van Internationale Vrouwendag.

Voor de start van de Strade Bianche was er aardig wat te doen rond de kloof in prijzengeld tussen mannen en vrouwen. Zo streek Mathieu van der Poel met zijn zege 16.000 euro op, terwijl voor Chantal van den Broek-Blaak aanvankelijk slechts 2.256 euro voorzien was. Door middel van een crowdfunding werd echter nog 26.903 euro opgehaald, te verdelen over de top vijf bij de vrouwen, om het prijzengeld voor beide geslachten gelijk te maken.

Uit dankbaarheid wil Borghini, die zegt “vereerd en ontroerd te zijn” door het gebaar, dat geld nu wegschenken aan projecten binnen het vrouwenwielrennen. “We zullen binnenkort beslissen hoe en waar we het geld zullen spenderen, maar op Internationale Vrouwendag denken we dat het belangrijk is een nieuwe stap te zetten in de lange en moeilijke weg van de emancipatie van de vrouw”, schrijft de Italiaanse op haar Twitteraccount.