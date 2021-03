Honden van Biden moeten Witte Huis verlaten na bijtincident

Champ en Mayor, de twee Duitse herders van de Amerikaanse president Joe Biden, moeten terugkeren naar het ouderlijk huis in Delaware nadat een van de honden voortdurend agressief gedrag vertoonde tegenover het personeel van het Witte Huis. Dat schrijft CNN dinsdag.

Uit een rapport gepubliceerd door CNN blijkt dat er sprake was van een “bijtincident” met een lid van het beveiligingspersoneel van het Witte Huis. De ambtenaren zelf hebben nog niet gereageerd. Maar volgens een bron zouden Champ en Major teruggekeerd zijn naar Delaware.

Het is voor de honden geen grote verandering aangezien ze gewoonlijk daar verblijven met First Lady Jill Biden wanneer Joe op reis is.

Carte Blanche

De honden waren meeverhuisd met de Bidens toen ze hun intrek namen in het Witte Huis. Sindsdien mochten ze vrij rondwandelen op het terrein van het Witte Huis en kregen ze carte blanche om het complex te verkennen. Ze maken vaak deel uit van de achtergrond in de foto’s van de Oval Office.

Mayor en Champ — © AFP

(lto)