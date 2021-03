Definitief einde voor ‘F.C. De Kampioenen’

Het doek is finaal gevallen over ‘F.C. De Kampioenen’. Na 273 afleveringen, vier films en een kerstspecial hebben de acteurs zelf beslist om de stekker uit de populairste Vlaamse comedy ooit te trekken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Hoofdscenariste An Swartenbroekx (51), die in de reeks Bieke speelt, zegt in een interview met Dag Allemaal dat ze zelf geen nieuwe verhalen meer wil bedenken voor F.C. De Kampioenen. Volgens haar is er na lang vergaderen ook consensus onder de acteurs, die hun beslissing aan de VRT hebben meegedeeld.

De comedyreeks startte ruim dertig jaar geleden. Vorig jaar werd nog een kerstspecial gemaakt, goed voor bijna 2,4 miljoen kijkers.

De woordvoerder van de VRT bevestigt in de krant het nieuws over het afscheid. Dit jaar zal er op de zender wel nog een documentaire rond 30 jaar Kampioenen te zien zijn.