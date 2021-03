Eerst een minuut lang 738 watt tijdens zijn aanval op de grindstrook van Le Tolfe. Dan 1.004 watt gedurende twintig seconden tijdens zijn sprint in Siena. Een totaal van 389 watt Normalized Power tijdens de hele koers. U hoort het donderen in Keulen? Kristof De Kegel, Performance Manager van Alpecin-Fenix, geeft tekst en uitleg bij de knalprestatie van zijn poulain in de Strade Bianche.