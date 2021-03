Hasselt

Ook in Limburg wordt met afgrijzen gereageerd op de moord op David Polfliet (42) in Beveren. Leopold Lindelauff, voorzitter van Regenbooghuis Limburg, reageert vol afschuw. “Dergelijk extreem geweld is uitzonderlijk, maar het is een foute indruk dat homoseksualiteit perfect aanvaard is.”