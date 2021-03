In het vaccinatiecentrum in Hasselt worden woensdag al de eerste 85-plussers ingeënt. — © Sven Dillen

Hasselt

In een aantal vaccinatiecentra in Limburg worden deze week al de eerste 85-plussers ingeënt met het coronavaccin. Ondertussen krijgen de callcenters van de vaccinatiecentra heel wat vragen, onder meer of thuisvaccinatie mogelijk is. “Thuisvaccinatie moet echt de uitzondering zijn”, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.