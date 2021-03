Efficiënt AA Gent pakt volle buit tegen KV Oostende: goed nieuws voor KRC Genk en Anderlecht

AA Gent heeft KRC Genk en vooral Anderlecht een handje geholpen in de strijd om play-off 1. De Buffalo’s klopten KV Oostende met 1-0 na een felbevochten pot voetbal. Hein Vanhaezebrouck heeft de reactie gekregen die hij had gevraagd na de bekeruitschakeling tegen Eupen. Met nog vier speeldagen in de reguliere competitie te gaan, deelt Oostende de vierde plaats met Anderlecht. Beerschot en OHL volgen op amper twee punten.