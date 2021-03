Conner Rousseau: “Wij blijven coronabeleid en de avondklok steunen”

Avondklok afschaffen of niet. Het was een belangrijk punt van discussie het afgelopen weekend. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau liet er in De Afspraak op Canvas geen twijfel over bestaan. “Wij blijven het coronabeleid steunen. Ook de avondklok. Omdat het werkt.”

De regering laat er weinig twijfel over bestaan: de avondklok is een van de maatregelen die ze helemaal achteraan in het rijtje wil versoepelen of afschaffen. Maar daar is lang niet iedereen het mee eens. MR, Open Vld en N-VA willen er sneller vanaf.

Omdat het een acute noodingreep was zonder dat er een democratisch debat aan vooraf is gegaan, volgens Peter De Roover van N-VA.

Ook de partijvoorzitters van Open Vld en MR hebben al laten vallen dat er eens nagedacht moet worden of de avondklok langer moet gehandhaafd blijven.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vindt zeer zeker van wel. “Het leidt tot tot minder contacten en draagt dus bij tot minder besmettingen” zegt ze en wordt daar nu in gesteund door Conner Rousseau.

Vrijheid

De sp.a-voorzitter vertelde maandagavond in De Afspraak op Canvas dat hij het ook beu is om binnen te zitten. “Maar die avondklok is een goede maatregel”, zei hij. Er nu mee stoppen zou volgens Rousseau geen goed idee zijn. “Door de avondklok vermijden we dat mensen tijdens een deel van de dag zich verplaatsen en samenkomen. Bovendien maakt het deel uit van het geheel van maatregelen”.

“De grootste bedreiging voor onze vrijheid is het virus. De avondklok is een maatregel om het virus te bestrijden. Ze werkt en ze laat ons toe om heel veel vrijheden terug te winnen: meer mensen zien in buitenlucht, jeugdwerk, onderwijs, horeca. Wie zegt dat we alles in een keer kunnen versoepelen, die liegt. Nu de avondklok afschaffen betekent die andere vrijheden niet terugkrijgen.”