‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck kondigt tweede kindje aan

Thuis-actrice Daphne Paelinck (32), die in de Eén-serie de rol van Christine Leysen vertolkt, is opnieuw zwanger, zo kondigde ze maandag zelf aan op Instagram.

In Thuis is ze momenteel in verwachting van een tweeling, in het echte leven is het er maar eentje. Daphne Paelinck en haar partner Randall Van Duytekom verwachten in augustus een dochtertje. “Extra girl power voor onze toekomstige avonturen”, zo schreef de actrice - op Internationale Vrouwendag - op Instagram.

Het gaat om het tweede kindje voor het echtpaar. In 2019 zag dochtertje Allie al het levenslicht.

(mtm)