De Vertakking en doortocht in Zonhoven-centrum blijven ‘gevaarlijkste wegen’

De omgeving van de Vertakking-Heuveneindeweg en de doortocht in het centrum met de Dorpsstraat, Kerkplein en de Heuvenstraat, blijven de gevaarlijkste wegen van Zonhoven.

De blijkt toch uit de jaarlijkse ongevallenstatistieken die de gemeente ter beschikking kreeg. Afgelopen jaar in 2020 registreerde de hulpdiensten 101 ongevallen in Zonhoven. Daarbij vielen jammer genoeg twee dodelijke slachtoffers te betreuren. Acht personen liepen zware verwondingen op, terwijl 38 mensen eerder lichte verwondingen hadden. 62 ongevallen bleven gelukkig beperkt tot enkel stoffelijke schade. 58 ongevallen gebeurden op de meer lokale gemeentewegen. Op de grotere gewestwegen zoals bijvoorbeeld de N74 Omleidingsweg, telde de politie 43 ongevallen.

De gemeente kreeg op basis van de ongevallenstatistieken van de voorbije vijf jaar ook een rangschikking van de meest ‘gevaarlijke’ wegen op haar grondgebied. Ondanks de herinrichting van het kruispunt ‘Vertakking’ aan de Heuveneindeweg, blijft die omgeving toch het gevaarlijkst met 46 ongevallen tussen 2016 en 2020. Bij de gemeentewegen was in dezelfde periode de Molenweg op Termolen (22 ongevallen) het meest gevaarlijk. Opvallend: als je de ongevallen op de ‘doortocht’ door Zonhoven-centrum (met de straten Dorpsstraat, Kerkplein en Heuvenstraat) optelt, dan blijkt ook dat een risicovolle as te zijn, met samen 74 ongevallen.

Hier de volledige statistieken:

Voor de laatste 5 jaren is dit de top-10 van gemeentewegen met de meeste ongevallen:

Molenweg 22 Genkerbaan 17 Engstegenseweg 15 Zwanenstraat 12 Oppelsenweg 11 Kerkplein 10 Bokrijkseweg 10 Beverzakstraat 10 Dijkbeemdenweg 09 Zavelstraat 09 Kleine Hemmenweg 09

Voor de laatste 5 jaren is dit de top-10 van gewestwegen met de meeste ongevallen:

Heuveneindeweg 46 Beringersteenweg 41 Heuvenstraat 36 N74 (richting Hasselt) 32 Dorpsstraat 28 Halveweg 28 N74 (richting Houthalen) 21 Wijerstraat 14 Houthalenseweg 13 Vogelsancklaan 13

TR