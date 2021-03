Gezocht: de leukste lockdown-gewoontes van onze lezers

18 maart 2020 ging ons land op slot. De eerste lockdown was een feit. Intussen zijn we bijna een jaar vol coronamaatregelen verder, en hebben we met z’n allen heel wat leuke lockdown-gewoontes gecreëerd.

Wandelen is de nieuwste nationale hobby, sinds we door de coronamaatregelen nog amper iets mogen. Liefst nog met een fles cava, of een thermos koffie en gebak om te eindigen.

Corona heeft niet alleen ontzettend veel slachtoffers geëist. Gelukkig slaagden we erin om van de nood een deugd te maken, en heel wat nieuwe gezellige gewoontes te creëren. Dingen die wél nog mogen. Restaurantje spelen in huis? Een café in de kelder voor vader en zoon? Een vaste afspraak met je bubbelvrienden? Of een nieuwe sport die je intussen met veel passie beoefend?

Wat is jouw leukste lockdown-gewoonte? Laat het ons hier weten.

