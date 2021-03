Rapunzel in het echt: Japans model heeft haar van bijna twee meter lang

Ze is best trots op haar extreem lange lokken, en terecht. Maar Rin zegt dat het onderhouden van haar weelderige haardos ook een echte uitdaging is. Zo moet ze haar hoofdhuid goed verzorgen om haar haar gezond te houden. Ze gebruikt hier een crème op basis van het dure saffraan voor. Ze volgt ook een strikt dieet dat veel ijzer bevat. Je moet er duidelijk iets voor over hebben.

