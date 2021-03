Oprah Winfrey zet Britse koningin uit de wind

Prins Harry en Meghan Markle hebben in een openhartig interview met Oprah Winfrey verteld over de zorgen die binnen het Britse koningshuis werden geuit over de huidskleur van hun zoon Archie. Er werden volgens hen vragen gesteld over hoe donker zijn huidskleur zou worden.

“Het waren niet de koningin en prins Philip die zich zorgen maakten over de kleur van Archie’s huid toen Meghan zwanger was”, zegt Oprah Winfrey nu.

Het twee uur durende interview Oprah with Meghan and Harry op de Amerikaanse televisie op zondagavond ging verder dan velen hadden verwacht en haalde de krantenkoppen over de hele wereld.