Middelkerke

Wie dacht om vanaf 15 maart naar Middelkerke te trekken om er op een terrasje of een beachbar te genieten van een hapje en een drankje is eraan voor de moeite. De dag na zijn interview in De Zevende Dag op Een, nuanceert burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) zijn eerdere straffe uitspraken.