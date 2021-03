Oudste Bocholtse overleden

Hortense Hauman, alias Stanske van Minnebo, is overleden. De 101 jarige was de oudste Bocholtse en de tweede Bocholtse eeuweling die de voorbije weken komt te overlijden.

Hortense Lea Henriette Hauman werd in 1919 geboren in Lixhe, Visé. In de nadagen van de tweede wereldoorlog, in 1944, vluchtte Stanske en haar man Pierre Panhuyzen naar Charleroi om er te werken als bootsleper. De familie Panhuyzen-Hauman woonde in Lozen aan sluis 18 waar ze een winkel en een danszaal openden. Stanske bleef er zelfstandig wonen tot op haar 95 jaar. Ze kon hierbij rekenen op de goede zorgen van haar zoon en het verplegend personeel van De Voorzienigheid. De begrafenis zal wegens de corona regelgeving in familiekring doorgaan.

RDr