Limburgse Wandelchallenge: ideale tocht voor gezinnen en vogelspotters in Maaseik

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Aan mooie wandeltochten in zijn stad heeft de Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) geen gebrek.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen.

Burgemeester Tollenaere. — © Dick Demey

Burgemeester Tollenaere: “Moeilijk kiezen. De tocht doorheen Aldeneik behoort in elk geval tot mijn favorieten. Meestal brei ik er de lus rond de jachthaven van Marec nog aan vast. Ik maak graag lange wandelingen.”

Deze wandeling doorheen het charmante dorpje mag dan wel niet zo lang zijn, toch heeft ze veel te bieden. “Je krijgt er onder meer een beeld op de transformatie van de ontgrindingssite naar de wijngaard op grond van de stad. Daarnaast is het genieten van uitzichten op de plas, de haven, de beverburcht, het kerkje van Aldeneik, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.”

De wandeling start op de parking aan de Meynekomplas in het Heerenlaakgebied. Deze omgeving werd na grindwinning omgevormd tot een mooi landschapspark. De grootste plas wordt gebruikt voor waterrecreatie, maar die laten we vandaag links liggen. De groene wandellus ligt rond de kleinere plas en is ingericht op het ritme van de natuur.

Zoeken naar bevers

© luc daelemans

We kiezen deze wandeling om de veelzijdigheid: volledig in het groen en toch toegankelijk voor kinderwagens. Een ideale tocht dus voor gezinnen die uit zijn op een toertje door de natuur. Maar ook vogelspotters komen aan hun trekken tijdens deze korte tocht. Watervogels en andere soorten hebben hier vrij spel. Wij kunnen onze ogen goed de kost geven.

Langs de route kronkelt de Bosbeek zijn laatste kilometers om dan in de Maas uit te monden. We wandelen een stuk tussen de stroom en de Meynekomplas. Met wat geluk zie je een bever. Ons zit het deze keer niet mee, maar wel vinden we sporen van zijn werk. Er liggen her en der omgeknaagde bomen. En als we goed kijken, zien we de wissels waar de bevers in en uit het water komen. Prachtig om te zien hoe de natuur het hier stilletjes aan overneemt.

Pauze bij Aldeneyck

Halverwege de wandeling gaat de route door Aldeneik. Dit gezellige dorpje werd groot onder invloed van Harlindis en Relindis. Vanuit dit ‘Oud Eycke’ ontstond het ‘Nieuw Eycke’ dat we nu kennen als Maaseik. Het gebied heeft een rijke cultuurgeschiedenis: straatjes, brugjes en kapelletjes nemen je mee terug in de tijd.

In Aldeneik steken we de Bosbeek een tweede keer over en keren zo terug richting ons vertrekpunt.

Stap aan het einde van de wandeling niet onmiddellijk terug de auto in, maar steek eerst even de straat over aan de parking van Heerenlaak. Daar kan je in de luwte van een kleine wijngaard van het Wijndomein Aldeneyck even rustig gaan zitten op een bank. Hier heb je een prachtig zicht op een ruime bocht van de Maas. Aan de overkant van de Maas zie je soms Galloways grazen in het Nederlandse natuurgebied aan de Dilkensplas.

© luc daelemans

Praktisch

Wandeling: Aldeneik

Startplaats? Herenlaakweg in Maaseik

Lengte? 2,7 km, goed voor 3.700 stappen in zo’n 40 minuten

Signalisatie? Volg de groene rechthoek

Meer info over deze en vele andere Limburgse wandelingen: www.wandeleninlimburg.be.

Download hier de GPX-versie.

De groene lus door Aldeneik — © www.wandeleninlimburg.be

Veel wandelplezier!

