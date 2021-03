Werken ecoraster gaan van start

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start met het plaatsen van wildrasters langs de N76 in Genk en Oudsbergen. De rasters vormen een barrière voor wilde dieren en moet incidenten tussen weggebruikers en de fauna gevoelig verlagen en de verkeersveiligheid verhogen.

Dat gebeurt aan beide zijden van de gewestweg over een lengte van ongeveer 5 kilometer, van net na de Gestelstraat in Meeuwen aan het fietsoversteekpunt tot net voor de Henri Forirstraat in Genk. De afrastering vormt een barrière voor de dieren, zodat ongecontroleerde oversteekbewegingen niet meer mogelijk zijn. Een belangrijk project uit het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO), dat eind vorig jaar werd opgesteld. De plaatsing van de rasters zorgt alvast voor een verhoogde verkeersveiligheid voor de weggebruikers.

Er wordt nog verder onderzocht waar en hoe er op termijn een ecoduct kan komen op de N76. In afwachting van de realisatie van het ecoduct zal mogelijk tijdelijk een wilddetectiesysteem voorzien worden zoals op de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel, opdat de dieren op een gecontroleerde plaats de rijweg kunnen oversteken. De werken zullen ongeveer een drietal maanden duren vanaf begin maart 2021.

Verkeer op de N76 tussen Meeuwen en Genk blijft steeds mogelijk. Tijdens het aanleggen van de wildroosters kunnen zijstraten hooguit twee dagen worden afgesloten aan de N76. Fietsers en voetgangers moeten mogelijk een lokale omleiding volgen ter hoogte van de werkzone.

RDr