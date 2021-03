Ereschepen Jan Bijnens overleden

Zondag is op 79 jarige leeftijd ereschepen Jan Bijnens na een kortstondige ziekte overleden. In 2007 verleende de Opglabbeekse gemeenteraad de titel van ereschepen aan Jan Bijnens.

 Jan Bijnens was onafgebroken van 1977 tot 2007 gemeenteraadslid en van 1986 tot 1995 schepen van sport, patrimonium, gebouwen en feestelijkheden. “Jan was een volksmens, iemand met het hart op de tong en steeds rechtuit,” zegt eerste schepen in Oudsbergen en voormalig Opglabbeeks burgemeester Benny Spreeuwers. Door corona zal de begrafenis in beperkte familiekring plaatsvinden.

