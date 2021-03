Kust overlegt met horecasector over wat mogelijk is tijdens paasvakantie

De kust is van plan in overleg te gaan met de horecasector over de verschillende mogelijkheden voor de horeca aan zee tijdens de paasvakantie. Dat bevestigt provinciebedrijf Westtoer maandag. De kustburgemeesters hadden eerder al opgeroepen tot het heropenen van de horeca tijdens die vakantie, maar het Overlegcomité ging vorige vrijdag niet in op dat voorstel.

De betrokken partijen zoeken nu een consensus om in de loop van volgende week het Overlegcomité een nieuw voorstel te doen.

De schrik voor een massa volk aan de kust tijdens de paasvakantie zit er bij de kustburgemeesters goed in. Vorige week hadden de burgemeesters nog opgeroepen tot een heropening van de horeca in de paasvakantie. Die heropening komt er pas op 1 mei, besliste het Overlegcomité.

Om chaos aan de kust te vermijden in de paasvakantie hadden verschillende burgemeesters al voorgesteld enkel terrassen te heropenen, raamverkoop toe te staan bij strandbars of de terrassen op de zeedijk te heropenen. Om duidelijkheid te scheppen, wordt nu gewerkt aan een nieuw, gezamenlijk voorstel voor de hele kust.

“Het is de bedoeling dat er overlegd wordt met de horecasector en de kustburgemeesters over de verschillende alternatieven en oplossingen voor de kust tijdens de paasvakantie”, klinkt het bij Westtoer. “Zo willen we tot een gezamenlijk voorstel komen voor het Overlegcomité. De kerngedachte daarbij is spreiding in tijd en ruimte.”

Deze week wordt dus nog druk overlegd met de verschillende partijen. In de loop van volgende week zou dan een voorstel worden gedaan.