Europese Commissie “verrast” over verlenging Belgisch reisverbod

“We hebben vrijdag met verrassing in de pers gelezen over een nieuwe verlenging van het reisverbod, terwijl dat niet was vermeld in de brief die we de dag voordien hadden ontvangen. De brief vermeldde 1 april en niet 18 april”, zo verklaarde de woordvoerder.

De Commissie houdt staande dat een verbod op niet-essentiële reizen het proportionaliteitsbeginsel met voeten treedt. Precies twee weken geleden verzocht ze de Belgische regering om het verbod te vervangen door “meer doelgerichte maatregelen” om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, met name door maatregelen op het vlak van testen en quarantaine.

Vrijdag liet premier Alexander De Croo na afloop van het Overlegcomité echter verstaan dat het verbod voorlopig tot 18 april wordt aangehouden. De maatregel wordt wel geëvalueerd op het volgende Overlegcomité op 26 maart. De regering acht de maatregel proportioneel en noodzakelijk in afwachting van een versterkt kader dat de afdwingbaarheid van tests en quarantaine moet verbeteren.

“Het blijft onze doelstelling zo snel mogelijk oplossingen te vinden om het functioneren van de interne markt te garanderen en de rechten van de burgers inzake vrij verkeer te verzekeren. We gaan snel alle opties op tafel onderzoeken om de zaak op te volgen”, zo reageerde de zegsman op vragen over mogelijke volgende stappen.