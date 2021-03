Noodzakelijk hakhoutbeheer in Kanne en Herderen

In opdracht van de gemeentelijke technische dienst is aannemer Vandervelden Algemene Bosbouw uit Hamont-Achel maandag begonnen met snoei- en zaagwerken in de taluds van de Muizenberg (Kanne). Later deze week volgt de verwilderde berm in de Kruisherenstraat in Herderen en na de zomervakantie is het de beurt aan de taluds in de Millerstraat in Genoelselderen, zodra de werken in de Sint-Maartensstraat en Boudewijnstraat afgerond zijn.

“Een en ander gebeurt in het kader van de verkeersveiligheid en noodzakelijk hakhoutbeheer” verduidelijkt burgemeester Mark Vos (CD&V). “Op die manier wordt wildgroei en dood hout verwijderd waardoor mogelijke gevaarlijke toestanden worden vermeden én de zichtbaarheid in bedoelde straten verhoogt.”

Aannemer Vandervelden gebruikt daartoe een uitschuifbare, telescopische ver-reiker met een roteerbare zaagkop. Die is inzetbaar op moeilijk bereikbare plaatsen, heeft een reikwijdte van 22 meter en een hefvermogen van 5 ton.

“Om de werken vlot te laten verlopen worden er in de betrokken straten tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer alternerend kan passeren” besluit de burgemeester. Aan het hele project hangt een prijskaartje van 9.600 euro.