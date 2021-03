Cees Bol wint tweede massasprint in Parijs-Nice, Matthews nieuwe leider

De tweede etappe van Parijs-Nice is ondanks wat waaiervorming in het begin toch uitgedraaid op een massasprint. Dit keer werd gele trui Sam Bennett duidelijk geklopt door de Nederlandse krachtpatser Cees Bol. Bennett moest tevreden zijn met een derde plaats, ex-wereldkampioen Mads Pedersen werd net als zondag tweede. Jasper Philipsen was de beste Belg op een ontgoochelende negende plaats.