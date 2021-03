Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode trakteert vrijwilligers

Op een coronaveilige manier werd een pakket samengesteld voor het hele gezin, zodat groot en klein kon smullen. “Ook voor ons was 2020 een heel speciaal jaar”, zegt voorzitter René Dirkx. “Sommige diensten, zoals de uitleendienst, bleven continu draaien terwijl andere vrijwilligers helemaal geen activiteiten meer konden doen. Evenementen, wedstrijden en ook opleidingen werden allemaal noodgedwongen geschrapt. Met dit ontbijt willen we tonen dat we de inzet van onze vrijwilligers heel erg waarderen en op hen blijven rekenen.”Uit de vele positieve reacties bleek dat het initiatief zeker in de smaak viel.