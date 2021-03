Opendeurdag van campus Ursula is groot succes

Om aan die bekommernis tegemoet te komen, organiseerde campus Ursula van de Sint-Martinusscholen op zondag 7 maart een virtuele opendeurdag. “We filmden personeelsleden waarin ze getuigden over studierichtingen en de begeleiding”, zegt Cindy Helaers, directeur campus Ursula. "Deze filmpjes konden ‘bezoekers’ in de week voor de opendeurdag al in alle rust coronaproof vanuit de huiskamer bekijken. Als school vinden we persoonlijk contact heel belangrijk, ook in digitale tijden. Daarom kregen ouders de mogelijkheid om een videogesprek reserveren met een van onze personeelsleden op de opendeurdag. Aanvullend waren er op zondag zelf op verschillende tijdstippen live sessies waar leerkrachten dieper ingingen op verschillen tussen studierichtingen zowel wat de inhoud betreft als de aanpak. Via die weg konden kijkers ook nog hun vragen kwijt."Heel wat ouders hadden zo tijdens de opendeurdag een persoonlijk gesprek met de leerkrachten en secretariaatsmedewerkers van de school. Vragen over studierichtingen van de eerste graad of over bepaalde vakken kregen meteen een antwoord en personeelsleden boden ook hulp bij het digitaal inschrijven via de website. Op zondag 25 april vindt de opendeurdag van campus Amandina plaats.