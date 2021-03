Limburgs Landschap: De vuilboom

Vandaag wil ik het hebben over sporkehout, vuilboom in de volksmond. Een zeer bescheiden soort waar velen van jullie waarschijnlijk al honderden keren voorbij zijn gewandeld, zonder er veel aandacht aan te besteden. Hij toont dan ook geen majestueuze kruin, houdt niet van gepoch met omvangrijke stamomtrekken en heeft een heel bescheiden bloemenpracht. De groenige bloemetjes van pakweg 5 millimeter worden door bijna niemand opgemerkt. Weinig dichter of schilder die hen – doelbewust – als onderwerp kiest. Maar toch komen ze volgens mij op heel wat kunstwerken van oude meesters voor. Die hebben menig heidelandschap op doek gezet en net in die omgeving is het sporkehout in zijn element. Arme, vaak zure, bodems genieten zijn voorkeur.

Gelukkig laten de geschilderde heidelandschappen alleen kleur zien en geven ze geen geuren weer. Want de kans is groot dat er in de buurt van het sporkehout een minder welriekend hoopje te vinden is. Want wie knabbelt op de verse takjes van deze boom – waarom je dit zou doen, is de vraag - kan zich beter niet te ver van een toilet bevinden. In geen tijd bezorgt dat geknabbel je een – om het netjes uit te drukken – versnelde spijsvertering. Wie niet snel genoeg is, heeft het in zijn broek liggen. Toch moeten er vroeger heidebewoners geweest zijn die dit aan den lijve ondervonden hebben. Hoe weten we dit anders? Maar het verhaal is nog niet volledig af. Als je na die buikkrampen en de snelle afgang op zoek gaat naar iets om je gat af te vegen, dan sta je daar langs een iele boom met – voor dat doel – niet bruikbare kleine blaadjes. Die ‘spork’ heeft ook over alles goed nagedacht.

Foto 1 + 2 (bessen): Jos Vandebergh Foto 3 (struik tegen achtergrond): Stefan Meyvisch