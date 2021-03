Buitenschoolse Kinderopvang Voeren bakt lekkere appelcake

Ook tijdens de krokusvakantie maakten de kinderen plezier in de Buitenschoolse Kinderopvang Voeren (BKO). Zo deden ze onder andere mee met de appelbabbel van Ferm. Samen met de begeleiders bakten de kinderen zelf appelcake.

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in Voeren bestaat bijna 20 jaar. Al die tijd vond de opvang plaats in Sint-Martens-Voeren. Ondertussen namen kinderen en begeleiding afscheid van hun vertrouwde plek en verhuisde de opvang naar een nieuwe, mooie locatie op het domein van de Provinciale School in ’s Gravenvoeren. Een grote verbetering, mede omdat de kinderen niet langer met de bus naar de opvang hoeven: ze stappen nu gewoon recht van school naar de opvanglocatie. “We werken hier met een leuk, enthousiast team van kinderbegeleidsters en vangen de kinderen op van 96 gezinnen uit Voeren en omstreken”, vertelt Petra, verantwoordelijke van de BKO.

Appelbabbel

Ook tijdens de krokusvakantie beleefden de kinderen van de buitenschoolse opvang een fijne tijd. Ze deden namelijk mee met de Appelbabbel, een initiatief van Ferm met als doel weer verbinding te maken met elkaar. “Samen met de kinderen zijn we aan het appelcake bakken geslagen”, vertelt Petra. “Vanuit onze hoofdlocatie hebben we de verbinding gemaakt met onze andere opvanglocaties, zodat heel Voeren kon meegenieten van de appelbabbel.”

En dat het gesmaakt werd, getuigt een van de ouders. “Dank voor de appelbak en een dikke pluim voor jullie allen! Onze dochter vond het bakken van de appeltaart het allerleukste van de dag. We waarderen de inzet de leiders enorm, zeker in deze aparte tijden.”