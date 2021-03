Op Thor Park in Genk wordt 16 miljoen euro geïnvesteerd in een gloednieuw gebouw voor slimme maakbedrijven. Het is de eerste concrete stap in de realisatie van een slimme maakcampus op de oude mijnsite. Goed voor 600 extra jobs. Er komen labo's en testruimtes om processen voor automatisatie, digitalisering en robotisering uit te werken. De eerste spadesteek is voor oktober.