Xenia Bocholt verrast winnaars fotowedstrijd met geschenkje

In dit langdurige coronatijdperk organiseerde vrouwenvereniging Xenia Bocholt een fotowedstrijd voor haar leden. Bedoeling was dat ze tijdens hun wandelingen met een andere blik naar onze mooie natuur keken. Zopas werden de winnaars verrast met een cadeautje.

“We kunnen er niet omheen, corona heeft een serieuze greep op ons sociaal leven”, klinkt het bij Xenia Bocholt. “Alles is wat stilgevallen en de vrije tijd neemt een pauze. Daarom vroegen we aan onze leden om tijdens hun wandelingen met een andere blik te kijken naar de mooie natuur van onze provincie en dit vast te leggen op de gevoelige plaat. Zo werden er heel mooie foto's ingezonden. We hadden het geluk samen te kunnen werken met FODI De Kroon. Zij selecteerden voor ons de zes mooiste inzendingen van deze prachtige natuurfoto’s. Zo konden wij de winnaressen blij maken met een mooi of lekker cadeautje.”