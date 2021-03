Riemstse kinderen genieten van filmvoorstelling

Voorbije woensdag konden de Riemstse kinderen dankzij de Culturodroom for kids op verplaatsing film kijken. Dit keer trokken ze naar zaal De Tol in Herderen voor de filmvoorstelling 'Monky'.

De Culturodroom for kids in Riemst organiseert heel wat activiteiten voor de kinderen. Door corona is dat niet zo evident en moeten sommige activiteiten helaas uitgesteld worden, maar de filmvoorstelling kon toch plaatsvinden met inachtname van de coronamaatregelen.

Ook werd de film nog een tweede keer geprojecteerd voor de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang om de bubbels zo veel mogelijk te respecteren. Helaas moest de popcorn dit keer achterwege gelaten worden, maar de kinderen hebben er alvast van genoten en kijken al uit naar de volgende filmvoorstelling van de Culturodroom for kids.

Monky is een film vol grappige, kleurrijke personages, die uitdaagt om met andere ogen te kijken naar rouw en verwerking. In deze rollercoaster van emoties zijn schattige aapjes de ultieme charmefactor die een ernstig thema licht verteerbaar maken.