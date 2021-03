Aviat wandelclub stelt nieuwe wandeling voor

Sinds de verplichte ophokplicht van de vele wandelclubs, stelt Aviat elke maand een nieuwe wandeling voor. Na de geslaagde wandeling in Vechmaal en Heks van vorige maand, trekken de lustige wandelaars deze maand naar Halmaal. Daar is zoals steeds keuze uit drie verschillende lussen: twee van 10 kilometer en eentje van 6 kilometer.

Deze keer wordt er dus ten zuiden van Sint-Truiden gewandeld. De Molenbeek staat centraal voor lus B en lus C. Via het overstromingsgebied gaat het langs de watermolen van Stayen, Hoeve Hof van Stayen, het natuurgebied Maasrode, de watermolen van Halmaal en de Hoeve Hof van Maasrode. Lus A gaat richting het kerkdorp van Bevingen nadien trekken de wandelaars richting het gehucht Straeten via het overstromingsgebied van de Cicindriabeek. Tijdens de terugweg naar de startplaats in Halmaal kunnen ze dan weer genieten van onvergetelijke vergezichten vanop het waterreservoir van de stad Sint-Truiden.

Het vertrek is voorzien aan de parking aan de kerk in Halmaal. De kant en klare wandeling is voor iedereen beschikbaar nog tot en met zondag 28 maart.