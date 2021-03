Alle medewerkers AZ Vesalius een eerste keer gevaccineerd

Op vrijdag 5 maart kregen de laatste actieve medewerkers van het AZ Vesalius hun eerste coronavaccin toegediend. Deze keer waren vooral de medewerkers uit de administratieve diensten aan de beurt. Het laatste vaccin in de rij was voor algemeen directeur Eric Christiaens.

De vaccinatiecampagne in het AZ Vesalius startte op 2 februari. Zowel het Moderna-, Pfizer- en AstraZeneca-vaccin werden er toegediend. Een moeilijke puzzel om te leggen, zeker omdat er vaak pas laat leverzekerheid was. Maar het enthousiasme was bij elk vaccinatiemoment groot. Vrijdag werd het eerste deel van de vaccinaties afgerond. Zo heeft iedereen zijn eerste prik gekregen.

Als laatste was algemeen directeur Eric Christiaens aan de beurt. “Toch een belangrijk moment”, vindt Christiaens. “Niet voor mij persoonlijk, maar deze laatste prik betekent dat al onze collega’s een eerste keer zijn ingeënt. Dat heeft twee voordelen: onze zorgmedewerkers lopen minder gevaar om zelf ziek te worden, maar ze zijn vooral blij dat het risico op het besmetten van een patiënt veel kleiner wordt.”

Trots

De directie van het ziekenhuis is al een jaar lang uitermate fier op de medewerkers van het ziekenhuis, die op geen enkel moment tijdens de crisis de moed hebben verloren. “En ook nu ben ik trots”, zegt Christiaens. “Zeker 95 procent van onze medewerkers laat zich vaccineren. Ze zijn erg overtuigd van de noodzaak van dit vaccin.”

Volgende week is er nog een eerste vaccinatiemoment voor vrijwilligers. De artsen en verpleegkundigen van de Covid-diensten, intensieve zorgen en spoedgevallen kregen eerder deze week al hun tweede vaccin. Het toedienen van de tweede vaccinaties loopt nog tot einde mei.