Tongeren neemt extra maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en volgende besluiten rond dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te verspreiden, voorzien dat de lokale overheden aanvullende maatregelen kunnen nemen voor het eigen grondgebied. Daarom heeft de burgemeester van Tongeren dan ook beslist om extra maatregelen te nemen.

De veiligheidscel van de stad Tongeren heeft in een vergadering op 3 maart 2021 de situatie rond het coronavirus besproken besproken en stelt bijkomende maatregelen voor op locaties waar veel mensen vertoeven. De huidige periode van het jaar brengt namelijk meer mensen naar buiten. In concreto is het - in het belang van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Tongeren - aangewezen om de mondmaskerplicht uit te breiden naar de speeltuin de Motten en de site van het vaccinatiecentrum. Vanaf 5 maart is de mondmaskerplicht zo uitgebreid.

Streng toezicht

Het dragen van een mondmasker is zo vanaf 5 maart bijkomend verplicht in de speeltuin de Motten en op de site van het vaccinatiecentrum (Dijk 188 , Tongeren). De overige plaatsen waar het dragen van een mondmasker eerder al verplicht was blijven onverminderd gelden. Zo moet iedereen tussen 10 en 18 uur in de binnenstad van Tongeren nog steeds een mondmasker dragen, net als op alle parkings die openstaan voor het publiek.

Ook de bezoekers van de donderdagmarkt dragen een mondmasker, net als wie een publiek gedeelte van openbare gebouwen betreedt. Het dragen van een mondmasker blijft ook verplicht op plaatsen waar veel volk samenkomt en op plaatsen waar er niet voldoende afstand gegarandeerd kan worden. Tijdens het sporten hoeft er geen mondmasker gedragen te worden. De lokale politie Tongeren en de gemeenschapswachten zullen streng toezien op de naleving van dit besluit.