Interview Harry en Meghan ook in België op televisie: uitzending vanavond op Eén

De VRT zendt de CBS-documentaire Oprah Winfrey in gesprek met Meghan en Harry op maandagavond om 21.20 uur al uit op Eén. Dat terwijl het interview pas een dag eerder te zien was in de Verenigde Staten bij CBS. Het duurt in totaal twee uur.

Door de documentaire moet de aflevering van #weetikveel over slapen met Kobe Ilsen schuiven naar donderdag 8 april.

