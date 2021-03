Aantal besmettingen stijgt opnieuw in Limburg

Intussen zijn in ons land 618.280 mensen gevaccineerd met een eerste dosis. Dat is 5,38 procent. 341.007 mensen kregen al twee prikken en zijn volledig gevaccineerd. Dat is 2,97 procent van de totale bevolking. Opvallend is dat in Vlaanderen anderhalve keer zoveel mensen gevaccineerd zijn als in Wallonië en dubbel zoveel als in Brussel. Intussen hebben in Limburg de besmettingscijfers weer een stijgende lijn ingezet.