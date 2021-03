David P. werd dood teruggevonden in een park aan de Lesseliersdreef in Beveren. — © BFS/RR

Mogelijk is voor het eerst in Vlaanderen een man om het leven gebracht omwille van zijn geaardheid. David P. uit Sinaai werd zaterdagochtend dood teruggevonden in een park in Beveren nadat hij online een afspraakje had gemaakt. Daarop werd hij gedood door een jonge groep homohaters. “Als dat klopt, is dat choquerend en ontredderend”, zegt Yves Aerts van çavaria. “Wij zullen ons burgerlijke partij stellen.”