Sigrun Jorissen (Zij-kant): "Voor vrouwen nog altijd strijd om volwaardige positie in maatschappij in te nemen ".

Volgens Jorissen is er vandaag de dag nog altijd nood aan een internationale Vrouwendag. “We mogen niet vergeten dat er nog steeds een grote loonkloof is tussen mannen en vrouwen”, aldus Jorissen. “Dat alleen al toont aan dat we nog veel werk hebben. Een gelijk loon voor gelijk werken is dan ook nog altijd een prioritaire eis.” Wettelijk gezien zijn mannen en vrouwen gelijk in België. “Maar er is op verschillende plaatsen nog altijd een verschil tussen theorie en praktijk”, aldus Jorissen