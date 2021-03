Belgian Cats treffen Slovenië, Turkije en Bosnië in EK-groepsfase

Slovenië, Turkije en Bosnië zijn de tegenstanders van de Belgian Cats in de groepsfase van het EK basketbal, dat tussen 17 en 27 juni wordt afgewerkt in Straatsburg en Valencia. De Belgian Cats werden als reekshoofd bij de loting in Valencia ingedeeld in groep C. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. Nummers twee en drie in de poule werken een barrage af voor een stek bij de laatste acht.