Bestuurders onder invloed van drugs bij weekendcontroles in Diest

Op de Leuvensesteenweg betrapte de politie een 26-jarige Diestenaar die van zijn gsm gebruik maakte aan het stuur. Bij de controle bleek ook dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Bij een verkeerscontrole – onder meer in Schoonaerde in Schaffen en op de Leuvensesteenweg – betrapte de politie zaterdagavond vier chauffeurs onder invloed van drugs. Hun rijbewijs is in opdracht van het parket van Leuven onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Bij de controle is ook een dertiger opgepakt voor illegaal verblijf in ons land. Hij is administratief aangehouden. (tb)