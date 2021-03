Dit zijn de twee nieuwe safety cars in de F1: Mercedes en Aston Martin wisselen elkaar af

De Formule 1 heeft de safety car voor het nieuwe F1-seizoen 2021 voorgesteld. In tegenstelling tot de voorbije jaren is er vanaf dit jaar sprake van twee safety cars.

Sinds 1996 voorziet Mercedes de safety car in de Formule 1 maar vanaf dit jaar is het niet langer de enige leverancier van de safety car. Naast het merk met de ster is ook Aston Martin leverancier van de safety car.

De Britse fabrikant van sportwagens levert een speciale versie van Vantage voor de Safety Car. De Aston Martin DBX zal ingezet worden als de medical car. Mercedes blijft net als vorig jaar de Mercedes-AMG GT R en Mercedes-AMG C 63 S Estate gebruiken, al worden beide wagens voortaan van een rood likje verf voorzien.

Mercedes en Aston Martin zullen afwisselend de safety car voorzien met Aston Martin dat meteen tijdens de eerste race in Bahrein de safety car zal voorzien. Bernd Maylander is al sinds 2000 officieel de bestuurder van de safety car. Maylander mistte nog maar één F1-race omdat hij zelf geblesseerd was.

(F1journaal.be)