Anderlecht-kapitein Sambi Lokonga verborg regenboogband, paars-wit spreekt van misverstand

Anderlecht heeft maandag in een persbericht gereageerd op de heisa die zondag na de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen (1-1) ontstond over de aanvoerdersband van Albert Sambi Lokonga. Sambi Lokonga droeg de paars-witte aanvoerdersband boven de regenboogband, die deze speeldag alle aanvoerders in 1A en 1B droegen om homofobie te veroordelen en diversiteit aan te moedigen. Anderlecht betreurt het misverstand.

Ook Sambi Lokonga zelf wilde het voorval maandag rechtzetten. “Ik heb gezien dat er verwarring is ontstaan rond het dragen van mijn kapiteinsband tegen Mechelen”, reageerde de middenvelder. “Ik wil benadrukken dat het louter een zaak van bijgeloof is, dat ik de band van RSCA ook wou dragen en dat ik daarom beide banden droeg. Ik hoop dat ik hiermee dit misverstand kan uitklaren. Ik benadruk dat ik mensen respecteer in al hun diversiteit, of dat nu om geaardheid, afkomst of geloofsovertuiging gaat.”

De Pro League gaf vorige donderdag het startschot voor de derde editie van de diversiteitscampagne “Football for All”, tegen homofobie, racisme en andere vormen van discriminatie. Naast de regenboogbanden voor aanvoerders waren het voorbije weekend ook de cornervlaggen in zowel 1A als 1B getooid in een regenboogmotief.