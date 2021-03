Bondscoach Pieter Gysel trots op Belgische vicewereldkampioene shorttrack: “Hanne Desmet heeft laten zien wat ze kan”

Hanne Desmet eindigde zondag tijdens de wereldkampioenschappen shorttrack in het Nederlandse Dordrecht op de 1.000 meter als tweede. Ze boekte daarmee het grootste succes uit haar loopbaan. “Hanne heeft laten zien wat ze in haar mars heeft”, zegt bondscoach Pieter Gysel.

Gysel was niet verrast met de zilveren plak voor Desmet. “De laatste weken gingen de prestaties scherp omhoog. Ze toont vooral dat ze fysiek heel sterk is. Als ze tactisch de punten op de i zet en haar manoeuvres goed doseert, staan er nog mooie dingen te gebeuren.”

De bondscoach ziet zijn 24-jarige poulain nog stappen zetten. “Hanne is in haar sport gegroeid en zelfverzekerder geworden. Het typische spel dat shorttrack is, ligt niet helemaal in haar aard. Ze heeft meer bevestiging nodig. Samen trainen met de Nederlanders heeft ervoor gezorgd dat ze meer als een topper is gaan denken. Maar ze heeft nog grote stappen te zetten.”