Julian Alaphilippe voert Deceuninck - Quick-Step aan, ook Van Lerberghe aan de start in Tirreno-Adriatico

Alaphilippe had afgelopen weekend zijn zinnen gezet op de Strade Bianche, maar hij moest de zege in Toscane aan de Nederlander Mathieu van der Poel laten. Vanaf woensdag krijgt hij in Tirreno-Adriatico nieuwe kansen op succes. De Fransman pakte er in 2019 al twee ritzeges.

Deceuninck - Quick-Step doet verder in Tirreno-Adriatico een beroep op de Tsjech Zdenek Stybar, Portugees João Almeida, Deen Kasper Asgreen, Italiaan Davide Ballerini en Colombiaan Alvaro Jose Hodeg Chagui.

“We kunnen terugblikken op een solide koersweekend in Italië en willen op die weg verdergaan”, zegt sportdirecteur Davide Bramati. “We staan aan de start met veel renners die Tirreno-Adriatico reeds kennen, een stevig blok dat op alle fronten kan meestrijden. Deze editie telt voor elk wat wils. We willen dezelfde ‘Wolfpack-spirit’ tonen die ons dit seizoen al acht zeges opleverde.”

Selectie: Julian Alaphilippe (Fra), João Almeida (Por), Kasper Asgreen (Den), Davide Ballerini (Ita), Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col), Zdenek Stybar (Tsj) en Bert Van Lerberghe (Bel).