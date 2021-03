Belgian Cats kennen hun tegenstanders op het EK basketbal: “Doel is top zes”

De loting in het Spaanse Valencia bracht de Belgian Cats in poule C met Turkije (worldranking 7), Slovenië (worldranking 30) en Bosnië (worldranking 34). Het EK gaat door van 17 tot 27 juni en dit in Spanje/Valencia en Frankrijk/Strasbourg. De Cats werken de eerste ronde in Strasbourg af. De ambitie is om net als in 2017 een medaille te veroveren.

De Belgian Cats, nummer zes van de wereld en reekshoofd op de EK-loting in Valencia, zaten in pot 1 en kregen een haalbare kaart voorgeschoteld. Emma Meesseman en co. zijn dan ook de groepsfavoriet.

“Het doel is eerste te worden in de groep en zo rechtstreeks geplaatst te zijn voor de kwartfinales. Zo hebben we een dag recuperatie meer en moeten we geen extra match spelen. Uiteraard is het doel de top zes, wat ons een plaats geeft in de kwalificatietoernooien voor het WK 2022 in Australië. Voor de continuïteit van de Belgian Cats is het heel belangrijk daar te zijn,” aldus bondscoach Philip Mestdagh van de Belgian Cats.

Het is voor de Belgian Cats het derde EK op een rij. In 2017 veroverde het historisch brons en 2019 werd het vijfde. De ambitie van dit EK is opnieuw een medaille.

Wedstrijdschema:

17 juni: België - Bosnië

18 juni: België - Slovenië

20 juni: België - Turkije