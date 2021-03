Italiaanse hype bereikt hoogtepunt voor Romelu Lukaku: “Hij kan de Ballon d’Or winnen”

Inter is goed op weg om voor het eerst in een decennium de Italiaanse landstitel te pakken. Met dank aan topschutter Romelu Lukaku. In het anders zo kritische voetballand heeft ‘Big Rom’ nu echt wel alle harten veroverd, ook dat van gewezen Inter-coach Alberto Zaccheroni.

Met achttien doelpunten in de Serie A moet Lukaku voorlopig alleen Cristiano Ronaldo (Juventus) voor zich dulden. Voeg daar nog eens acht assists aan toe en je ziet dat de Rode Duivel zich in Milaan opgeworpen heeft als een complete spits.

Dat erkent ook Zaccheroni, in het verleden actief bij onder anderen Inter, Milan en Juventus. “Om eerlijk te zijn: het zou me niet verbazen als Romelu Lukaku de Ballon d’Or wint”, aldus de Italiaan over de meest prestigieuze individuele prijs in het voetbal. “Die eer moet te beurt vallen aan een speler die zorgt voor een verschuiving in de balans, zowel technisch als fysiek. Daar draait het om.”

“Lukaku is fantastische dingen aan het doen bij Inter. In Italië is er geen enkele speler die de balans zo heeft doen verschuiven als Lukaku”, klinkt het bij Tuttosport. “Als hij de bal krijgt en kan gaan lopen, dan is hij niet te stoppen. En samen met Lautaro Martinez is hij héél effectief.”