Ontwerper Thom Browne strikt skiester Lindsey Vonn voor opvallende kortfilm

Thom Browne presenteerde zijn nieuwste collectie tijdens de modeweek in Parijs. Dat deed hij aan de hand van een kortfilm die losjes gebaseerd is op The Wizard of Oz. Opvallend is bovendien dat de kijker mee op sleeptouw wordt genomen door niemand minder dan Lindsey Vonn, de succesvolle Amerikaanse skiester die in 2018 haar skilatten aan de haak hing.

Eerst zien we haar dromen in bed en vervolgens word je meegenomen naar een wereld waarin Vonn rondloopt in maatpak en wijd uitdeinende onderrok terwijl ze begeleid wordt door stokmannetjes. Ze wordt opgepikt door een helikopter en afgezet aan de top van de berg om vervolgens naar beneden te skiën. Onderweg komt ze modellen tegen in andere creaties van de Amerikaanse ontwerper. Een beetje bizar, maar ook fascinerend.

“Ik wou haar skiwereld mixen met mijn modewereld”, zegt Browne in een reactie aan CNN. “Ik hou ervan om met atleten samen te werken. Het zijn van de meest inspirerende mensen voor mij.”