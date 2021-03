Dortmund won midden februari de spektakelmatch in Sevilla met 2-3. — © BELGAIMAGE

Vanaf dinsdag worden de terugwedstrijden in de achtste finales van de Champions League afgewerkt. Na zeven uitzeges op acht heenduels lijkt de spanning in de meeste confrontaties verdwenen. Al zijn verrassingen in het kampioenenbal nooit uitgesloten.