Maandagavond zullen de Beringse gemeenteraadsleden weer digitaal samenkomen om zich onder meer te buigen over de goedkeuring van de overeenkomst boscompensatie Bosgroepen Limburg cvba, in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag tot ontbossing van zones 2,3 en 4 in Ravenshout-Noord.