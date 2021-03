Spullen van Karl Lagerfeld gaan later dit jaar onder de hamer

Wie iets van de spullen van een van de meest iconische ontwerpers ooit te pakken wil krijgen, zal later dit jaar naar Monaco moeten afzakken. Daar zal Sotheby’s namelijk heel wat spullen verkopen uit de woonsten die in het bezit waren van Karl Lagerfeld. Het zou gaan om meubels, design en kunstwerken, maar er is nog niet bekendgemaakt wat allemaal specifiek onder de hamer zal gaan. Het veilinghuis zal eerst zijn tijd nemen om alles correct te schatten.

Wat wel al geweten is, is dat de veiling in de tweede helft van 2021 en in Monaco zal plaatsvinden. Daarmee wil Sotheby’s naar verluidt de sterke band van de ontwerper met het vorstendom extra in de verf zetten. “Deze veiling zal een eerbetoon brengen aan de unieke creativiteit van de ontwerper, die een bijzonder belangrijke figuur was in de wereld van mode en kunst”, zegt Pierre Mothes, vicepresident van Sotheby’s France.

Het is niet voor het eerst dat spullen van Lagerfeld geveild zullen worden. De Duitse designer, die decennialang aan het hoofd stond van Chanel, verkocht via Christie’s in 2000 al eens een groot deel van zijn interieurs omdat hij aan een nieuwe stijl toe was. Dat bracht hem toen zo’n 24 miljoen euro op.